Точно: майже 12 мільйонів гривень планують витратити на візити депутатів за кордон у 2017-му

На візити народних депутатів України за кордон протягом року з державного бюджету планується витратити 11,88 мільйона гривень. Така інформація міститься в затвердженому Міністерством фінансів паспорті бюджетної програми «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України», повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Планується, що від парламенту протягом року в 85 міжнародних відрядженнях візьмуть участь 333 депутати. Гроші розраховані на 1110 людино-днів перебування за кордоном.

Верховна Рада України є членом п’яти міжнародних організацій, зокрема, ОБСЄ, ПАЧЕС, Міжпарламентського союзу, Геополітичної групи «+12» й Асоціації генеральних секретарів парламентів. За перебування у складі цих організацій парламент до кінця року має сплатити 7,5 мільйонів гривень.

Загалом до кінця року за бюджетною програмою «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» з бюджету мають витратити 625,3 мільйона гривень. Окрім міжнародної діяльності, парламент заплатить гроші депутатам за здійснення повноважень, оплатить послуги за підготовку нормативно-правових актів, замовить низку ремонтів, а також виплатить премії та стипендії.

У січні цього року з бюджету було сплачено понад мільйон гривень за відрядження депутатів.

Минулого року народний депутат Володимир Ар’єв отримав понад 5 тисяч євро за роботу в ПАРЄ.