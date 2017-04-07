Данилюк: Україна планує вийти на ринки зовнішніх запозичень у 2 півріччі 2017 року

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна планує вийти на ринки зовнішніх запозичень у 2 півріччі 2017 року.

«Програма МВФ у нас завершується в 2019 році і ми маємо бути самодостатніми і мати можливість виходити на ринки. Це треба починати робити вже в цьому році. Ми плануємо виходити на ринки в другій половині 2017 року», – сказав він.

«Треба зустрічатися з інвесторами, говорити про те, що відбувається в країні, бо зараз дуже мало знають в світі, на жаль, про те, які відбуваються реформи. Треба відновлювати довіру до уряду, до країни як до надійного позичальника», – додав міністр.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярдів доларів США. Наразі, разом із нинішнім траншем, МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів. Метою програми є відновлення економіки України, відновлення її незалежності від зовнішніх джерел, зміцнення державних фінансів, утримання фінансової стабільності і підтримка економічного зростання шляхом структурних і управлінських реформ за одночасного захисту найменш вразливих верств.