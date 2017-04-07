Державне телебачення Сирії: 9 цивільних загинули через авіаудар США

Державне телебачення Сирії повідомляє про загибель дев’яти цивільних людей внаслідок авіаудару США по авіабазі сирійської влади на заході Сирії.

За повідомленням, загиблі – жителі села поблизу авіабази, серед них – четверо дітей. Ще сім цивільних були поранені, йдеться в повідомленні.

Раніше сирійська армія повідомила, що внаслідок авіаудару загинули шість військових, а також були завдані «значні збитки» аеродрому Шейрат, де, за даними Вашингтона, зберігалася хімічна зброя.

«Те, що зробила Америка, є нічим іншим, як зухвалою і безвідповідальною поведінкою, яка тільки відкриває її короткозорість і політичну і військову сліпоту щодо реальності», – йдеться в заяві офісу президента Сирії Башара Асада у відповідь на удар США.

Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії – після того, як внаслідок хімічної атаки на утримуване повстанцями сирійське місто загинули десятки людей.

4 квітня внаслідок повітряного удару із застосуванням хімічної зброї по місту Хан-Шейхун, що перебуває під контролем повстанців, загинули щонайменше 86 людей. Влада США відповідальність за цей напад поклала на сирійський уряд. Влада ж Сирії заявила, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили «завод і склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка 5 квітня заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН із приводу цього хімічного удару.

Союзники Сирії, Іран і Росія, засудили удар США. Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діями США.