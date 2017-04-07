У Стокгольмі фургон в’їхав у людей: є поранені

Поліція у столиці Швеції Стокгольмі повідомила, що у групу людей в’їхав автофургон, внаслідок чого є травмовані.

За попередніми повідомленнями поліції, авто врізалося в будівлю універмагу неподалік людної пішохідної зони.

Ніяких інших подробиць від поліції наразі немає.

Громадське радіо Швеції повідомило і про трьох загиблих. Також є непідтверджені повідомлення, що на місці події могли лунати постріли.

Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у перебігу яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.

19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.

У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.