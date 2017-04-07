НАБУ подало позов про визнання недійсним договору щодо днопоглиблювальних робіт у портах

Національне антикорупційне бюро України подало до Господарського суду Києва позов про визнання недійсним договору з проведення днопоглиблювальних робіт у портах України на суму 712 мільйонів гривень.

Як повідомляє прес-служба бюро, наразі суд порушив провадження у справі.

«Встановлено, що наприкінці 2015 – початку 2016 року держпідприємство «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) здійснило конкурсні торги із закупівлі робіт та послуг. Проте переможця торгів було обрано з порушеннями закону «Про державні закупівлі», що засвідчив операційний аудит, проведений Державною аудиторською службою. Всупереч рекомендаціям державних аудиторів, наданих до моменту укладення договору, службові особи «АМПУ» все одно підписалидоговір про закупівлю робіт та послуг із переможцем торгів», – повідомляють в бюро.

Розслідування за цими фактами детективи НАБУ здійснюють із грудня 2015 року.

У НАБУ зазначають, що прокурори САП в березні 2017 року вступили у розгляд господарської справи про стягнення з «Адміністрації морських портів України» заборгованості за оспорюваним НАБУ договором про надання послуг.

В АМПУ наразі це повідомлення антикорупційного бюро не коментували.

«Адміністрація морських портів України» займається утриманням і забезпеченням ефективного використання державного майна, переданого йому в господарське ведення, в тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури.