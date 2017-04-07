Президент Чехії знову заявив, що анексія Криму протизаконна, однак повернути його не можна

Президент Чехії Мілош Земан вкотре повторив свою позицію, що анексія Росією українського Криму протизаконна, але повернути півострів уже неможливо.

«Анексія Криму протизаконна, як і будь-яке інше захоплення чужої території. Та єдиний спосіб, як повернути Крим Україні, – це європейська війна. А її все ж ніхто не хоче», – сказав він на зустрічі з громадянами в місті Сланому неподалік столиці Праги.

Раніше Мілош Земан, відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна, вже не раз заявляв про незаконність російської анексії Криму, але стверджував, що схильний зрозуміти цей крок Москви. За його словами, дії Москви можуть бути виправдані тим, що «рішення Микити Хрущова передати Крим Україні було дурним» і «Крим Україні ніколи не належав». Також Земан не раз заявляв, що повернути Крим Україні тепер неможливо, і Захід мав би з цим змиритися.

Крім того, Земан відомий своїми закликами зняти з Росії санкції, накладені через агресію Москви проти України у Криму й на частині Донбасу. Він заперечував російську військову присутність на частині сходу України і називав події в регіоні «громадянською війною», відповідно до позиції Росії.

Також він заявляв, що Україна не має вступати до НАТО й залишатися нейтральною і пропонував «фінляндизацію» України, тобто її добровільне обмеження своїх зовнішньополітичних прагнень і їхнє підпорядкування бажанням Росії.

У Чехії, за Конституцією, зовнішня політика є прерогативою уряду, а не президента. Нинішній уряд Чехії дотримується міжнародної позиції щодо агресії Росії проти України і заявляє, що знімати санкції наразі неможливо.