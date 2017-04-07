Луценко: екс-начальника управління ДАІ Києва Макаренка екстрадували з Росії

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що відбулася екстрадиція з Росії колишнього начальника управління ДАІ в Києві Миколи Макаренка. Про це Луценко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Макаренка затримали у вересні минулого року у Росії, щодо нього застосували тимчасовий арешт.

У квітні 2015 року українські силовики оголосили в розшук Макаренка, якого підозрюють у корупції. Тоді ж повідомлялося про обшуки і затримання в рамках припинення злочинних схем, виявлених в ДАІ Києва. За даними глави МВС Арсена Авакова, корупційні схеми базувалися на незаконних механізмах отримання коштів у МРЕВ (Міжрайонному реєстраційно-екзаменаційному відділі) при оформленні автомобілів.