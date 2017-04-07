ОБСЄ: на Донбасі минулого тижня зафіксували на 20% менше порушень режиму тиші

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що спостерігачі минулого тижня зафіксували на 20% менше порушень режиму тиші на Донбасі.

«Минулого тижня кількість зафіксованих СММ ОБСЄ порушень режиму припинення вогню зменшилася на 20%, якщо порівнювати з позаминулим тижнем. Було зафіксоване дев’яностовідсоткове зменшення кількості зафіксованих СММ вибухів від вогню з мінометів, танків та артилерії, в тому числі реактивних систем залпового вогню. 3930 вибухів – позаминулого тижня, 485 – минулого тижня», – сказав Гуґ.

За його словами, спостерігачі також зафіксували зменшення випадків використання важкого озброєння, яке заборонене Мінськими угодами.

«Минулої п’ятниці ми зафіксували 110 вибухів від вогню з мінометів, 32 – з артилерії. Наступного дня, у суботу, ми зафіксували лише один вибух, спричинений вогнем вздовж всієї лінії зіткнення», – додав представник ОБСЄ.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.