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07 Квітень 2017, Київ 18:40
Новини | Події

Гуґ: режим тиші на Донбасі зірваний через відсутність довіри між сторонами конфлікту

Перший заступник керівника СММ ОБСЄ Александр Гуґ

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що оголошений режим тиші на Донбасі з 1 квітня був зірваний через відсутність довіри між сторонами конфлікту.

«Для припинення насильства однієї лише волі недостатньо. Усі спроби назавжди покласти край цьому насильству не увінчалися успіхом і нещодавня спроба, я думаю, нічим не відрізнялася від інших», – сказав він.

За словами представника ОБСЄ, падіння рівня насильства минулої суботи змінилося спалахом насильства в подальшому.

«Наслідки насильства є очевидними. Щодня в наших звітах ми зазначаємо, як це насильство впливає на домівки та інфраструктуру…Як і всі інші спроби покласти кінець цьому насильству, спроба на минулих вихідних провалилася в основному з однієї простої причини – відсутність довіри», – вважає Гуґ.

«Без довіри не буде виконання досягнутих домовленостей, оскільки одна сторона буде підозрювати, що інша сторона не виконує своїх зобов’язань», – додав він.

При цьому Александр Гуґ повідомив, що спостерігачі минулого тижня зафіксували на 20% менше порушень режиму тиші на Донбасі.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.

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