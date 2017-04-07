Гуґ: режим тиші на Донбасі зірваний через відсутність довіри між сторонами конфлікту

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що оголошений режим тиші на Донбасі з 1 квітня був зірваний через відсутність довіри між сторонами конфлікту.

«Для припинення насильства однієї лише волі недостатньо. Усі спроби назавжди покласти край цьому насильству не увінчалися успіхом і нещодавня спроба, я думаю, нічим не відрізнялася від інших», – сказав він.

За словами представника ОБСЄ, падіння рівня насильства минулої суботи змінилося спалахом насильства в подальшому.

«Наслідки насильства є очевидними. Щодня в наших звітах ми зазначаємо, як це насильство впливає на домівки та інфраструктуру…Як і всі інші спроби покласти кінець цьому насильству, спроба на минулих вихідних провалилася в основному з однієї простої причини – відсутність довіри», – вважає Гуґ.

«Без довіри не буде виконання досягнутих домовленостей, оскільки одна сторона буде підозрювати, що інша сторона не виконує своїх зобов’язань», – додав він.

При цьому Александр Гуґ повідомив, що спостерігачі минулого тижня зафіксували на 20% менше порушень режиму тиші на Донбасі.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.