Швеція: поліція заперечила повідомлення про арешт у зв’язку з нападом у Стокгольмі

У Швеції поліція заперечила повідомлення про затримання у зв’язку з імовірним терористичним нападом у столиці Стокгольмі, внаслідок якого при наїзді вантажівкою на людей є загиблі й поранені.

Із такою заявою виступив раніше у п’ятницю прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен. Він назвав інцидент терористичним актом і заявив, що «на Швецію здійснений напад».

Також поліція заперечила повідомлення про постріли на місці події, з якими виступила низка засобів інформації.

Число жертв наразі точно не відоме. Поліція підтверджує загибель трьох людей; шведське телебачення повідомило про наразі п’ять загиблих, але ці дані ще не підтверджені.

Поранених і травмованих, як сказала речниця шведської спецслужби Sapo, «багато».

Раніше у п’ятницю вантажний автофургон таранив людей біля людної пішохідної зони в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу. За даними преси, машину місцевої пивоварної компанії викрали напередодні нападу, коли її водій розвантажував доставлений замовникам вантаж, із водієм нічого не сталося.

Поліція закликала уникати центру Стокгольма і оголосила про припинення роботи метро. Також почали евакуацію центрального залізничного вокзалу, що розташований неподалік. Причини евакуації не оголошували.

Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у перебігу яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.

19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.

У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.