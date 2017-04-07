МЗС перевіряє, чи постраждали громадяни України від нападу в Стокгольмі

Посольство України у взаємодії з поліцією Стокгольма з’ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих внаслідок нападу у столиці Швеції 7 квітня, повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Крім того, у МЗС закликали громадян України дотримувати заходів безпеки і рекомендацій поліцейських у зв’язку з нападом.

У Стокгольмі 7 квітня вантажівка в’їхала в будівлю універмагу в людній пішохідній зоні в центрі міста, внаслідок чого загинули не менш ніж три людини.

Це число загиблих наразі підтвердила поліція; шведське телебачення повідомляє і про п’ять загиблих.

Число поранених і травмованих іще не відоме.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що все свідчить про «терористичний акт». За його словами, у вантажівці, як виглядає, були дві людини. Він додав, що у зв’язку з інцидентом уже затримана одна людина. Водночас поліція заявила, що арештів не було.

Шведська преса пише, що цю вантажівку викрали в її власників раніше у п’ятницю.

На місці події перебуває багато машин поліції і швидкої допомоги, над ним літають вертольоти. З місця, де авто врізалося в будинок, іде дим. Поліція просить людей уникати перебування в центрі міста. Шведські засоби інформації повідомили, що метро Стокгольма припинило роботу.

Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у ході яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.

19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.

У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.