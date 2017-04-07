Штаб АТО: сьогодні на Донбасі двоє українських військових поранені

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі двоє військовослужбовців Збройних сил України поранені.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні підтримувані Росією бойовики здійснили 17 обстрілів позицій ЗСУ.

За даними штабу, на донецькому напрямку по позиціях військових біля Верхньоторецького сепаратисти застосовували міномети калібру 82 міліметри та великокаліберні кулемети, біля Авдіївки – гранатомети різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля населеного пункту Піски – протитанкові гранатомети.

За повідомленням, поблизу Маріуполя з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів сепаратисти вели вогонь по позиціях українських військових біля Водяного, з кулеметів – біля Новогригорівки та Чермалика.

У штабі зазначають, що українські військові суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що сьогодні вночі українські військові застосували артилерією по селах Таврійське, Григорівка і Шевченкове. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що українські військові минулої доби порушили режим тиші, обстрілявши позиції сепаратистів біля населених пунктів Веселогорівка і Санжарівка.

Від 1 квітня у зоні збройного конфлікту на сході України мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.