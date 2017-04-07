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07 Квітень 2017, Київ 20:11
Новини | Події

В ОБСЄ заявляють про перешкоджання роботі спостерігачів на Донбасі

Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі, жовтень 2016 року

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі.

«Сторони, зокрема ті, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, часто відмовляються дозволяти робити нам нашу роботу, вони перешкоджають нашій роботі з моніторингу, вони власне підривають нашу здатність верифікувати виконання досягнутих домовленостей, тим самим вони відмовляють собі відновити довіру, якої їм так бракує», – сказав він.

За словами Гуґа, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів, 9 разів – у підконтрольних українському уряду районах та 20 разів у районах, що не контролюються урядом.

«У двох випадках у підконтрольних так завній «ДНР» районах були здійснені постріли в безпосередній близькості від спостерігачів», – додав він.

Представник ОБСЄ зазначив, що протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії.

В ОБСЄ повідомляли, що на Донеччині біля Саханки 2 квітня озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів.

За даними місії ОБСЄ в Україні, станом на 10 березня в її складі працюють 716 спостерігачів.

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