В ОБСЄ заявляють про перешкоджання роботі спостерігачів на Донбасі

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявляє про перешкоджання роботі спостерігачів у зоні бойових дій на Донбасі.

«Сторони, зокрема ті, кому належить фактичний контроль над окремими районами Донецької та Луганської областей, часто відмовляються дозволяти робити нам нашу роботу, вони перешкоджають нашій роботі з моніторингу, вони власне підривають нашу здатність верифікувати виконання досягнутих домовленостей, тим самим вони відмовляють собі відновити довіру, якої їм так бракує», – сказав він.

За словами Гуґа, минулого тижня було зафіксовано 29 випадків обмеження свободи пересування спостерігачів, 9 разів – у підконтрольних українському уряду районах та 20 разів у районах, що не контролюються урядом.

«У двох випадках у підконтрольних так завній «ДНР» районах були здійснені постріли в безпосередній близькості від спостерігачів», – додав він.

Представник ОБСЄ зазначив, що протягом останніх двох місяців була серія інцидентів, коли стосовно неозброєних цивільних спостерігачів відбувалися насильницькі дії.

В ОБСЄ повідомляли, що на Донеччині біля Саханки 2 квітня озброєний чоловік влаштував стрілянину біля спостерігачів.

За даними місії ОБСЄ в Україні, станом на 10 березня в її складі працюють 716 спостерігачів.