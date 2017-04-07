У Швеції поліція не виключила можливості, що наїзд на людей у Стокгольмі був терактом

У Швеції поліція заявила, що не виключає можливості того, що наїзд вантажівкою на людей у столиці Стокгольмі, внаслідок якого не менш ніж три людини загинули і є поранені, був терористичним актом, враховуючи події недавніх часів в інших частинах Європи.
Поліція також оприлюднила зображення ймовірного нападника з камери спостереження неподалік – це чоловік у зеленій куртці воєнізованого зразка і білому светрі з чорним капюшоном.
Також поліція уточнила, що, всупереч попереднім повідомленням, у зв’язку з цим інцидентом нікого не затримували і що пострілів на місці події не було.
Раніше у п’ятницю прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав подію терористичним актом і заявив, що на Швецію був здійснений напад.
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Число жертв наразі точно не відоме. Поліція підтверджує загибель принаймні трьох людей; шведське телебачення повідомило про наразі п’ять загиблих, але ці дані ще не підтверджені.
Поранених і травмованих, як сказала речниця шведської спецслужби Sapo, «багато». Агентство «Ройтерз» повідомляє про вісім потерпілих.
Раніше у п’ятницю вантажний автофургон таранив людей біля людної пішохідної зони в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу. За даними преси, машину місцевої пивоварної компанії викрали напередодні нападу, коли її водій розвантажував доставлений замовникам вантаж; із водієм нічого не сталося.
Поліція закликала уникати центру Стокгольма і оголосила про припинення роботи метро. Також евакуювали центральний залізничний вокзал, що розташований неподалік. Причини евакуації не оголошували.
Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у перебігу яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».
Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.
19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.
У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.
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