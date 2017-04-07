АПУ: Порошенко і Пенс обговорили погіршення безпекової ситуації на Донбасі

Президент України Петро Порошенко і віце-президентом США Майк Пенс обговорили погіршення безпекової ситуації на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента України, у ході телефонної розмови Пенс наголосив, що США повністю підтримують Україну в її боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Порошенко також висловив підтримку діям США для запобігання подальшим воєнним злочинам режиму Башара Асада проти мирного населення у Сирії.

У зоні збройного конфлікту на Донбасі від 1 квітня мало початися чергове перемир’я – напередодні Великодніх свят. Про це раніше домовилися учасники переговорів Тристоронньої контактної групи. Проте обстріли не припинилися, сторони конфлікту звинуватили в цьому одна одну.