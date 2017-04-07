У США консервативного висуванця Трампа затвердили на посаду судді Верховного суду

У США Сенат затвердив консервативного суддю Ніла Ґорсача, кандидатуру якого подав президент Дональд Трамп, на посаду судді Верховного суду країни.

За це затвердження проголосували 54 сенатори, проти були 45.

Попереднього дня республіканці в Сенаті провели зміну до регламенту, щоб уможливити це затвердження простою більшістю голосів.

Призначення 49-річного Ніла Ґорсача відновлює перевагу консерваторів у Верховному суді – тепер їх знову 5 проти 4 ліберальних суддів.

Місце у Верховному суді США звільнилося ще в лютому 2016 року зі смертю одного з суддів, але республіканці в Сенаті протягом 9 місяців відмовлялися навіть призначити слухання щодо призначення ліберального висуванця попереднього президента Барака Обами, який завершував перебування на посаді, і заявляли, що кандидатуру нового судді має подати вже наступний президент.