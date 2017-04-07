В анексованому Криму суд відмовив активісту Балуху у допиті з поліграфом

В анексованому Криму підконтрольний Кремлю Роздольненський суд залишив без задоволення клопотання захисту активіста Володимира Балуха про направлення справи на дорозслідування і звільнення його на цей період з-під варти.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, суд не взяв до уваги перелік порушень, допущених під час проведення слідчих дій.

Крім того, суддя відмовила в проведенні психологічної експертизи і допиті підсудного з використанням поліграфа. У той же час суд задовольнив клопотання в частині обстеження виявлених у Балуха патронів на наявність його відбитків пальців.

В судовому процесі оголошено перерву до завершення проведення всіх експертиз.

На 7 квітня був призначений допит двох співробітників ФСБ, які проводили обшук у помешканні Буалуха, однак вони не з’явилися і не пояснили причину неявки. Адвокати наполягають на організації примусового приводу цих осіб для надання свідчень.

У першій половині дня на судовому засіданні був допитаний свідок Дмитро Пьянковський, який дав суперечливі свідчення. Зокрема, він заявив, що на даху будинку Володимира Балуха висів не український, а «бандерівський» прапор, а також запевняв, що підсудний під час обшуку міг вільно рухатися по будинку, що суперечить раніше встановленим відомостями, згідно з якими Балух під час обшуку перебував в одній кімнаті.

Крім цього, зі свідчень Пьянковського з’ясувалося, що статусу понятого у нього не було, його запросили бути присутнім співробітники ФСБ. До того ж в приміщенні, де виявили патрони, він не був.

Співробітники російської ФСБ затримали Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з'явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

За словами Балуха, він пов’язує справу зі своєю проукраїнською позицією, яку він висловлював відкрито – на території його будинку на флагштоку весь цей час майорів державний прапор України.