Порошенко висловив співчуття Швеції у зв’язку з наїздом на людей у Стокгольмі

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття Швеції у зв’язку з наїздом вантажівки на людей у Стокгольмі, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

«Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих у Стокгольмі», – написав Порошенко у twitter.

У центрі Стокгольма вантажівка здійснила наїзд на людей біля людної пішохідної зони, а потім врізалася в будівлю універмагу.Число жертв наразі точно не відоме. Поліція підтверджує загибель принаймні трьох людей.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав подію терористичним актом і заявив, що на Швецію був здійснений напад.

За даними преси, машину місцевої пивоварної компанії викрали напередодні нападу, коли її водій розвантажував доставлений замовникам вантаж.