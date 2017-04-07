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07 Квітень 2017, Київ 21:40
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Порошенко висловив співчуття Швеції у зв’язку з наїздом на людей у Стокгольмі

Фото з місця події, Стокгольм, 7 квітня 2017 року

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття Швеції у зв’язку з наїздом вантажівки на людей у Стокгольмі, внаслідок чого загинули щонайменше три людини.

«Шокований терористичним актом у Швеції. Глибокі співчуття дружньому шведському народу, родинам загиблих і постраждалих у Стокгольмі», – написав Порошенко у twitter.

У центрі Стокгольма вантажівка здійснила наїзд на людей біля людної пішохідної зони, а потім врізалася в будівлю універмагу.Число жертв наразі точно не відоме. Поліція підтверджує загибель принаймні трьох людей.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен назвав подію терористичним актом і заявив, що на Швецію був здійснений напад.

За даними преси, машину місцевої пивоварної компанії викрали напередодні нападу, коли її водій розвантажував доставлений замовникам вантаж.

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