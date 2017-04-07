Екс-консул Грузії Нішніанідзе заявляє, що не має наміру вносити заставу, подасть апеляцію

Колишній генеральний консул Грузії в Одесі Теймураз Нішніанідзе заявляє, що він не має наміру вносити заставу в розмірі 792 тисячі гривень.

«Друзі, ви всі вже, мабуть, знаєте, що суд ухвалив рішення про заставу в 800 тис. грн. Я вважаю це рішення зокрема і всю справу загалом далекою від законності й справедливості», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Нішніанідзе повідомив, що його захист планує подати апеляційну скаргу на судове рішення.

6 квітня Печерський районний суд Києва обрав для Нішніанідзе запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 792 тисячі гривень. Відповідно до рішення суду, сума застави може бути внесена підозрюваним або іншою фізичною особою, застава має бути внесена упродовж п’яти днів.

10 березня у Генпрокуратурі повідомили, що Теймуразу Нішніанідзе повідомлено про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ГПУ вважають, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 до листопада 2013 року надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 мільйонів гривень податку на додану вартість за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

У посольстві Грузії в Україні Радіо Свобода раніше повідомили, що звернулись до компетентних органів України, щоб вивчити матеріали справи стосовно Нішніанідзе.

Теймураз Нішніанідзе також був позаштатним радником екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. У травні минулого року слідчі Генеральної прокуратури спільно з працівниками Служби безпеки України провели обшуки у службових і житлових приміщеннях Теймураза Нішніанідзе в Одесі. Міхеїл Саакашвілі тоді назвав обшуки «політичною провокацією».