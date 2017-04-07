Чехія наблизилася до запровадження суворішого законодавства про перебування іноземців

У Чехії Палата депутатів, нижня палата Парламенту країни, схвалила у третьому й останньому читанні низку змін до закону щодо перебування іноземців у Чехії, метою яких є обмежити економічну міграцію до країни. Тепер законопроект іде на розгляд до Сенату, верхньої палати Парламенту, а в разі схвалення й там – на підпис президентові.

Зокрема, передбачено обмежити працевлаштування іноземців через так звані агентства праці, які надавали право на роботу в Чехії без належного погодження з чеською Асоціацією агентств працевлаштування.

Іноземні працівники, які приїхали до Чехії на сезонні роботи, матимуть право просити відразу піврічну візу з цією метою (наразі такі візи видаються на три місяці, і для продовження ще на три треба звертатися з проханням про це).

Закон також має на меті передбачити відмову іноземцеві в перебуванні у країні в разі подання неправдивої інформації чи підроблених документів.

Іноземні підприємці, діяльність яких приносить країні значні інвестиції, отримають право просити дозвіл на дворічне тривале перебування в Чехії. Також дозвіл на перебування з інвестиційною метою можна буде просити відразу (нині треба спершу отримати візу для тривалого перебування).

Вперше також запроваджується категорія так званого «ненадійного працедавця». Йдеться про тих чеських працедавців, які, всупереч чинному законодавству, не здатні забезпечити іноземним працівникам належних соціальних гарантій: проживання, медичного страхування. Такі працедавці будуть позбавлені права працевлаштовувати іноземних робітників.

На думку міністра внутрішніх справ Чехії Мілана Хованеца, новий закон зміцнить позицію Чехії щодо працевлаштування іноземців. «Це не обмеження, не прагнення вигнати звідси іноземців, це прагнення встановити чіткі правила, які будуть однакові для всіх», – наголосив чеський міністр.

Як повідомляють чеські ЗМІ, запровадження змін до закону про перебування іноземців у Чехії є реакцією уряду на міграційну кризу і потребу зміцнювати національну безпеку в країні.