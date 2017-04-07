Доступ до сайту Крим.Реалії в Криму обмежений незаконно – правозахисниця

В анексованому Росією Криму інтернет-провайдери блокують доступ до проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії, вони не мають правових підстав для цих дій, стверджує секретар Кримського антикорупційного фронту «Тайган» Галина Ломакіна.

За її словами, громадська організація отримала відповідь на запит з російської прокуратури Криму, в якому стверджується, що сайт не значиться в списку заборонених ресурсів.

У документі повідомляється, що підконтрольна Росії кримська прокуратура ініціювала питання обмеження доступу до Крим.Реалії після проведеного 26 квітня 2016 року моніторингу, який нібито виявив «публікації з публічними закликами до здійснення екстремістської діяльності».

«У зв'язку з чим 27.04.2016 року прокуратурою республіки в порядку, передбаченому наказом Генерального прокурора Російської Федерації від 05.06.2014 року №201, до Генеральної прокуратури Російської Федерації направлено відповідний висновок для ініціювання питання про обмеження доступу до інформації, поширюваної на окремих сторінках інтернет-ресурсу «Крим.Peaлії», а також розгляду питання про доцільність обмеження доступу до всього ресурсу», – повідомляється у відповіді відомства, адресованій севастопольським громадським активістам.

Водночас у документі повідомляється, що доступ до сайту не обмежений, і до списку заборонених сайтів ресурс не внесений.

«... Відомості про обмеження доступу до вищезазначеного інтернет-ресурсу не містяться. З огляду на вищевикладене, наразі доступ до вищезазначеного інтернет-ресурсу не обмежений шляхом внесення відповідних відомостей до Реєстру. За результатами розгляду вашого звернення підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», – йдеться в документі.

Коментуючи відповідь з кримського відомства, секретар Кримського антикорупційного фронту «Тайган» Галина Ломакіна зазначає, що блокування сайту Крим.Реалії відбувається за місцевою ініціативою.

«Якщо цей сайт не значиться в Єдиному реєстрі заборонених сайтів, тобто Роскомнадзор його не забороняв, то все робиться на місцевому рівні. Судячи з усього, їх не влаштовує матеріал, який публікується на сторінках Крим.Реалії. І заблокували сайт, не маючи на те законних підстав. Ми отримали вже відповідь від Роскомнадзора, з міністерства внутрішньої політики та інформації Криму, тепер – з прокуратури. І жодне відомство не навело законних причин для обмеження доступу до сайту. Виходячи з цього, напрошується висновок, що сайт блокується місцевими провайдерами за усним або письмовим розпорядженням від кримської влади, що є порушенням», – розповіла Галина Ломакіна.

З 1 серпня 2016 року на території Криму частково заблокували сайт Крим.Реалії – проект Радiо Свобода. Доступ до сайту обмежили низка інтернет-провайдерів. В ОБСЄ, коментуючи блокування Крим.Реалії, висловили стурбованість порушенням прав користувачів на отримання і поширення інформації в Інтернеті шляхом блокування доступу до інформаційних сайтів.