НБУ після заяви «Національного корпусу» закликає силовиків забезпечити безперебійну роботу банків

Національний банк України закликає правоохоронців забезпечити безперебійну роботу відділень банків і не допустити «фізичної дестабілізації» функціонування банківської системи.



«Ми звертаємо увагу правоохоронних органів на численні протиправні дії в країні військово-політичного угрупування «Національний корпус», яке систематично дестабілізує роботу банків із державним російським капіталом та блокує нормальний доступ українців до своїх коштів», – йдеться у заяві регулятора.

У Нацбанку зазначають, що заклики «Національного фронту» щодо «фізичного блокування» діяльності російських банків є безвідповідальними, небезпечними та можуть заподіяти шкоди всій банківській системі.

«Подібні дестабілізуючі дії щодо функціонування банківської системи суперечать тим зобов’язанням, які взяла на себе наша країна, підписавши лист про наміри від 29 березня 2017 року з Міжнародним валютним фондом…Подібні дестабілізуючі дії можуть призвести не тільки до погіршення інвестиційного клімату, але й до втрати громадянами своїх вкладів і припинення стабільної роботи всієї банківської системи», – заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева, яку цитує прес-служба установи.

Напередодні політична партія «Національний корпус» заявила, що після 10 квітня «фізично припинить» діяльність російських банків в Україні.

У «Сбербанку» відреагували і сказали, що будь-які подальші агресивні дії щодо фінансової установи розцінюють як умисне заподіяння шкоди інтересам українських клієнтів і Україні.

Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони застосував від 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Відповідно до рішення, санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ Банк», ПАТ «БМ банк» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

Перед запровадженням цих санкцій в Україні активісти, зокрема представники «Національного корпусу», вимагали припинення діяльності російських банків в Україні.