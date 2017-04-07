У Грузії прем’єр розкритикував президента за критику уряду

У Грузії президент розкритикував владну партію і уряд у щорічному зверненні до народу, чим викликав їхню критику на свою адресу.

Як сказав президент Ґіорґі Марґвелашвілі, виступаючи зі своїм зверненням у парламенті, владна партія «Грузинська мрія» завела себе в ізоляцію, бо відкидає будь-який діалог з іншими партіями. «Вірю, що колись партія, що перемагає на виборах, буде шукати партнерів, а не ворогів», – сказав він.

Уряд же він розкритикував за недоліки, як він сказав, у боротьбі зі злочинністю, а також за кроки до легалізації прослуховування і до переходу до непрямих виборів президента.

Прем’єр-міністр Грузії Ґіорґі Квірікашвілі у відповідь розкритикував президента і заявив, що його звернення «могло бути глибшим, об’єктивнішим і змістовнішим».

Останнім часом у Грузії зросло тертя між президентом, повноваження якого значно обмежила на користь прем’єр-міністра конституційна реформа 2013 року, і головою уряду та владною партією «Грузинська мрія».