Суд засудив до різних термінів позбавлення волі 12 екс-бійців «Торнадо»

Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців добровольчого спецбатальйону МВС «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі.

Командир роти Руслан Онищенко засуджений до 11 років в’язниці, його заступник Микола Цукур – до 9 років в’язниці, до 10 років тюрми засуджений Данило Ляшук.

Іллю Холода суд засудив до 9,5 років в’язниці, Анатолія Пломадялі – 8, Максима Глєбова, Микиту Куща, Бориса Гульчука – 9 років.

Ще чотирьох фігурантів справи суд засудив на умовний термін – Романа Іваша, Андрія Демчука й Микиту Свиридовського до 5 років з відстрочкою на 2 роки, а Юрія Шевченка – 5 років з відстрочкою 3 роки.

Також за рішенням суду з кожного обвинуваченого буде стягнуто 7750 гривень судових витрат.

Сьогодні суд близько 11:00 розпочав оголошення вироку, вступну частину суд зачитав у відкритому режимі, у закритому – зачитав обґрунтувальну, а потім знову у відкритому – сам вирок.

17 червня 2015 року суд заарештував групу бійців спецбатальйону «Торнадо» в Луганській області за підозрою у скоєнні тяжких злочинів. За даними Генеральної прокуратури, досудове розслідування встановило, що командир Руслан Онищенко у період з січня до середини березня 2015 року створив злочинну організацію з числа підлеглих. Учасники злочинної групи утримували в підвалі місцевих жителів і катували, заявили в ГПУ.

Того ж дня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо».

19 серпня 2016 року на черговому засідання суду один з обвинувачуваних екс-бійців «Торнадо» Юрій Шевченко частково визнав свою провину.