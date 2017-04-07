Президент США похвалив «велетенський поступ» у відносинах із Китаєм

Президент США Дональд Трамп, який провів дводенну зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном, заявив, що досяг «велетенського поступу» у відносинах із країною, яку він раніше різко критикував.

На завершення другого дня переговорів, що відбулися на курорті Мар-а-Лаґо в американському штаті Флорида, де Трамп має приватну резиденцію, президент США заявив, що буде й подальший поступ, і назвав відносини, що виникли між ним і китайським керівником, «видатними».

«Я вірю, що багато які потенційно погані проблеми відійдуть», – додав Трамп.

Але він не сказав про досягнення зустрічі нічого конкретного.

Так само обтічними словами й без конкретики висловився в позитивному плані і керівник Китаю, заявивши, що обидва керівники «досягли глибшого розуміння і розбудували довіру й попередні робочі відносини та дружбу». Він додав: «Задля миру і стабільності у світі ми виконаємо нашу історичну відповідальність».

Китайські засоби інформації, зі свого боку, повідомили, що Трамп прийняв запрошення Сі відвідати Китай.

Трапм іще з часів виборчої кампанії часто критикував Китай, який він звинувачував у валютних маніпуляціях і несправедливих торговельних практиках, що, за його словами, позбавляли США робочих місць.

Лише минулого тижня він писав у твітері, що США більше не терпітимуть значних торговельних дефіцитів і втрат робочих місць, у чому він вбачав вину Китаю, і заявляв, що його переговори з Сі «будуть дуже важкі».