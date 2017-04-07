Керівник «Нафтогазу» заявив про оптимістичну інформацію з арбітражу з «Газпромом»

Голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв заявив, що остання інформація зі Стокгольмського арбітражу, який розглядає суперечки між «Нафтогазом» і російським газовим монополістом «Газпромом», оптимістична для української сторони.

«Ми останнім часом отримуємо багато інформації вже від трибуналу щодо можливих термінів і результатів. Ми стаємо більш оптимістичними, ніж ми були до цього. І це все, що я можу сказати. Я надто обмежений у будь-яких інших коментарях, поки я не зможу показати остаточне рішення, а це буде найближчим часом», – сказав він в ефірі телевізійного «5-го каналу».

Крім того, керівник «Нафтогазу» зазначив, що в «Газпромі» на сьогодні вже обговорюються варіанти можливого програшу.

«Газпром» публічно обговорює це питання, і вони також само найближчим часом очікують рішення. Я спостерігаю в публічному домені певну зміну риторики в напрямку того, що можуть бути і варіанти програшу, і різні варіанти. Що це означає? Я не можу сказати, але повторюся – рівень нашого оптимізму потроху зростає», – сказав Коболєв.

«Нафтогаз» і «Газпром» подали одне на одного кілька взаємних позовів стосовно газових контрактів 2009 року про постачання і про транзит газу і стосовно їхнього виконання (чи невиконання, як стверджують сторони) до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма, як передбачено цими контрактами. Загальна сума позовів – десятки мільярдів доларів.