У столиці Швеції затримали одну особу після нападу з 4 загиблими

У столиці Швеції Стокгольмі поліція підтвердила затримання однієї особи в перебігу пошуків водія вантажівки, яка наїхала на людей у людному центрі міста в пішохідній зоні. За словами поліції, затриманий «може мати певний зв’язок» із нападом.

Також точніше повідомили число жертв: наразі принаймні чотири людини загинули і 15 поранені чи травмовані. Досі говорили про трьох підтверджених загиблих і 8 потерпілих; четверта людина померла вже в лікарні.

Тим часом не ясно, чи затриманий є тим чоловіком із відеокадрів камери спостереження, зображення якого поширила раніше поліція як фото ймовірного нападника: на ньому був чоловік у зеленій куртці воєнізованого зразка і білому светрі з чорним капюшоном.

Дещо раніше поліція повідомила про допит двох осіб у справі інциденту, наголосивши, що допит сам по собі не означає їхньої причетності. Так само наразі не ясно, чи є затриманий одним із тих двох.

Відповідальності за очевидний напад іще ніхто на себе не взяв. Поліція заявила, що не виключає можливості того, що наїзд вантажівкою на людей був терористичним актом, враховуючи схожі події недавніх часів в інших частинах Європи.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен прямо назвав подію терористичним актом і заявив, що на Швецію був здійснений напад.

Раніше у п’ятницю вантажний автофургон таранив людей на людній пішохідній вулиці в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу Åhléns.

За даними преси, машину пивоварної компанії Spendrups викрали напередодні нападу, коли її водій розвантажував доставлений вантаж; із водієм нічого не сталося.

Поліція закликала уникати центру Стокгольма і оголосила про припинення роботи метро. Через кілька годин метрополітен відновив роботу.

Також евакуювали Центральний залізничний вокзал, що розташований неподалік. Причини евакуації не оголошували. У національній залізничній компанії SJ заявили, що до кінця дня у п’ятницю потяги до Стокгольма і з міста скасовуються через напад.

Останнім часом у Європі здійснили низку терористичних нападів, у перебігу яких нападники спрямовували свої авта у скупчення людей. За всі ці випадки взяло на себе відповідальність екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Зокрема, внаслідок такого наїзду, а також нападу з використанням ножа 22 березня в Лондоні загинули 5 людей.

19 грудня 12 людей загинули і 48 були поранені і травмовані, коли вантажівка в’їхала в різдвяний базар у Берліні.

У липні 2016 року загинули 86 людей у Ніцці – там теж вантажівка їхала по людях на людній набережній.