Справа «Торнадо»: і прокуратура, і захист заявили, що оскаржать вироки

Сторони і обвинувачення, і захисту колишніх бійців колишньої роти патрульної служби міліції особливого призначення «Торнадо», яким Оболонський районний суд Києва оголосив вироки, заявили, що подадуть апеляції, бо одна сторона вважає їх занадто м’якими, а інша – надто суворими.

Як заявив журналістам після оголошення вироків представник Генеральної прокуратури України Руслан Кравченко, обвинувачення, зокрема, не згодне з тим, що трьом із підсудних суд призначив менші вироки, ніж просили прокурори.

Представник захисту засуджених Володимир Раков назвав вироки «абсолютно незаконними» – зокрема, в тому, що суд незаконно, на його думку, визнав двох «торнадівців» винними в задоволенні статевого потягу неприродним шляхом.

Раніше у п’ятницю ввечері Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо» за звинуваченням у скоєнні тяжких злочинів у зоні бойових дій на Донбасі.

Восьмеро з них отримали різні терміни позбавлення волі: 11 років (це термін колишньому командирові роти Русланові Онищенку), 10, 9 з половиною, четверо – по 9 років і один 8 років. Іще четверо засуджені умовно: троє до 5 років із відстрочкою у 2 роки, одного до 5 років із відстрочкою у 3 роки.

17 червня 2015 року головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що в роті «Торнадо» виникла злочинна група, яка в Лисичанську на Луганщині незаконно утримувала в підвалі місцевих жителів, вчиняючи проти них насильницькі дії: побої, катування, спричинення тілесних ушкоджень і особливо жорстоке сексуальне насильство.

Тоді в роті звинувачення на свою адресу відкидали і пов’язували такі заяви з тим, що її бійці не пускали на окуповану частину Донбасу чи з неї потяги, які, на їхню думку, нібито везли «контрабанду». У Луганській обласній військово-цивільній адміністрації такі дії назвали незаконними.

18 червня 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти патрульної служби особливого призначення МВС України «Торнадо», але пізніше наголосив, що гідні її бійці, які несли службу чесно, будуть зараховані до інших підрозділів.

Групу колишніх торнадівців, яких затримали, підозрювали за понад десятьма статтями Кримінального кодексу України, зокрема у створенні злочинної організації, перевищенні влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні, доведенні особи до замаху на самогубство, насильницькому задоволенні статевої пристрасті неприродним способом, в опорі представникові влади, незаконному заволодінні транспортним засобом.