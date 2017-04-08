У США висловили стурбованість повідомленнями про ймовірні переслідування геїв у Чечні

У Державному департаменті США висловили стурбованість повідомленнями про ймовірні переслідування представників ЛГБТ-спільноти у Чечні.

«Ми категорично засуджуємо переслідування осіб на основі їхньої сексуальної орієнтації чи з будь-якої іншої причини», – заявив виконувач обов’язків речника Держдепартаменту США Марк Тонер.

«Ми закликаємо російську владу виступити проти таких практик, вжити заходів для забезпечення звільнення тих, кого помилково ув’язнили, провести незалежне і ретельне розслідування фактів, викладених у матеріалах (ЗМІ – ред.), притягнути винних до відповідальності», – додав Тонер.

1 квітня російська «Нова газета» опублікувала дані розслідування, з якого випливає, що в Чечні розгорнули кампанію насильства і переслідувань представників ЛГБТ-спільноти, жертвами якої стала вже понад сотня осіб. Голова президентської Ради з прав людини Росії Михайло Федотов закликав перевірити викладену виданням повідомлення.

Речник голови Чеченської Республіки Альві Карімов не підтвердив наведену журналістами інформацію, але заявив, що «якби в Чечні були такі люди, їхні родичі відправили б їх за адресою, звідки не повертаються».