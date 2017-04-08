Киян попереджають про обмеження руху транспорту у центрі через півмарафон

У зв’язку з проведенням 9 квітня у Києві півмарафону на вихідні у центрі буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Частково або повністю буде обмежено рух транспорту на наступних вулицях та мостах.

8 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22.00;

вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 24:00 (від Поштової площі до вул. Борисоглібської).

9 квітня:

Контрактова площа – з 05:00 до 22:00;

вул. П. Сагайдачного – з 05:00 до 22:00;

Дніпровський узвіз – з 09:00 до 10:30 буде перекрито підйом та спуск біля мосту Метро;

Набережне шосе – з 08:00 до 10:30 перекривається рух в обидва напрямки від мосту Метро до Контрактової площі, також з 09:00 до 12:40 буде перекрито рух від Боричевого узвозу до мосту Метро;

вул. Набережно-Хрещатицька – з 08:30 до 12:40 перекривається рух у проміжку Боричевого узвозу до Гаванського мосту;

Гаванський міст – із 09:00 до 11:40 буде перекрито рух в сторону Московського мосту;

вул. Набережно-Рибальська – з 09:30 до 10:40 перекриватиметься рух в сторону Лівого берега до зупинки «Парк Дружби Народів». Буде організовано реверсивний рух у смузі зустрічного руху;

вул. Труханівська – з 08:30 до 12:50 перекриватиметься рух в обидва напрямки;

Володимирський узвіз – з 08:30 до 13:00 перекриватиметься рух в обидва напрямки.

«Звертаємо увагу, що на вищезазначених вулицях буде обмежено рух всіх видів транспорту, в тому числі громадського та велосипедного», – повідомили у КМДА.

Очікується, що у Київському півмарафоні 9 квітня візьмуть участь близько 9 тисяч учасників із 50 країн світу. Старт і фініш спортсменів – на Поштовій площі.