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08 Квітень 2017, Київ 14:14
Новини | Міжнародні

У Росії помер космонавт Георгій Гречко

Георгій Гречко

У Росії у віці 85 років помер радянський космонавт, двічі Герой СРСР Георгій Гречко. Про це повідомляє російське видання «Новини космонавтики», співчуття у зв’язку зі смертю вже висловили у «Роскосмосі».

Раніше цього тижня російські ЗМІ повідомили, що Гречка шпиталізували у Москві з підозрою на мікроінфаркт.

Георгій Гречко народився у Санкт-Петербурзі. Всього за своє життя він здійснив три космічні польоти загальною тривалістю 134 дні – у 1975-му, 1977-78-му та 1985 роках. З 1986 року працював в Інституті фізики біосфери Російської академії наук.

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