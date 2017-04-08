У Росії помер космонавт Георгій Гречко

У Росії у віці 85 років помер радянський космонавт, двічі Герой СРСР Георгій Гречко. Про це повідомляє російське видання «Новини космонавтики», співчуття у зв’язку зі смертю вже висловили у «Роскосмосі».

Раніше цього тижня російські ЗМІ повідомили, що Гречка шпиталізували у Москві з підозрою на мікроінфаркт.

Георгій Гречко народився у Санкт-Петербурзі. Всього за своє життя він здійснив три космічні польоти загальною тривалістю 134 дні – у 1975-му, 1977-78-му та 1985 роках. З 1986 року працював в Інституті фізики біосфери Російської академії наук.