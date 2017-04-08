У Полтаві поліція та активісти узгодили взаємодію після інциденту 5 квітня

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Близько сотні активістів мітингували під стінами обласного управління поліції Полтавщини. Вони вимагали об’єктивного та прозорого розслідування подій 5 квітня в Полтаві та висловлювали інші вимоги щодо діяльності поліції області. До активістів вийшов начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олег Бех, інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.
У «круглому столі», до участі в якому запросили демонстрантів, взяли участь керівництво поліції області, представники Служби безпеки України та журналісти. Учасники діалогу дійшли згоди докласти «максимум зусиль для притягнення до кримінальної відповідальності винних у завданні... тілесних ушкоджень особам, які брали участь у мирному мітингу 5 квітня у центрі міста Полтава».
Активісти та поліція домовилися спільно забезпечувати охорону правопорядку. «Загальний інструктаж призначений на 17:00 годину 8 квітня біля Полтавської обласної державної адміністрації», – ідеться в повідомленні на сайті поліції.
5 квітня у Полтаві на мітингу проти забудови виникли масові сутички, внаслідок яких були поранені троє людей. Одна людина зазнала ножового поранення, ще одна – ушкодження голови (ймовірно, від удару дерев’яною палицею), а також був травмований патрульний поліцейський (його вдарили в обличчя, ймовірний перелом носа), повідомили в поліції.
Як повідомляє прес-служба поліції Полтавщини, захід почався мирно. На мітинг зібралися спочатку до 50 людей, а потім кількість мітингувальників зросла приблизно до понад 300 осіб.
Люди стояли з плакатами і словесно вислювлювали невдоволення. В один із моментів між представниками приватної охоронної фірми та протестувальниками раптово виникла бійка.
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