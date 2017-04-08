«Укртелеком» припинив роботу на непідконтрольній частині Луганщини

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» повідомило, що більше не надає послуг на непідконтрольній владі України частині Луганської області. Це сталося «у зв’язку з втратою контролю над телекомунікаційною мережею», ідеться в короткому повідомленні, датованому 7 квітня. Недоступними стали як послуги телефонного зв’язку, так і доступу до мережі інтернет.

Раніше цього тижня користувачі соціальних мереж, що живуть на окупованій частині Луганщини, повідомляли, що недоступними стали послуги фіксованого зв’язку, які раніше надавав «Укртелеком». Частина цих людей сподівалася, що йдеться про тимчасовий характер перебоїв зі зв’язком.

Аналогічні послуги на непідконтрольній частині Донецької області не надаються ще з 1 березня 2017 року. Тоді в повідомленні «Укртелекому» йшлося, що причиною відключення стало втручання невстановлених осіб у роботу мережі та захоплення офісу озброєними особами.

«Оператор втратив технічну можливість централізовано керувати обладнанням на непідконтрольній території Донецької області і, відповідно, локальний фрагмент мережі оперативно відключено від загальнонаціональної мережі», – вказувалося в повідомленні.

Компанія «Укртелеком», яка раніше була державною, а нині належить бізнесмену Рінату Ахметову, є фактичним монополістом на ринку фіксованого зв’язку. «Укртелеком» надає нині й інші послуги, в тому числі й доступ до мережі інтернет.