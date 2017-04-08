Бойовики на Донбасі здійснили 18 обстрілів з початку доби – штаб

Від початку доби 8 квітня підтримувані Росією бойовики здійснили на Донбасі 18 обстрілів, повідомляє штаб української воєнної операції. За його даними, обстрілів не було лише на Луганському напрямку.

Як ідеться у вечірньому зведенні, під Маріуполем у районі Водяного бойовики застосували міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети та стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри, озброєння БТР сепаратисти били по позиціях поблизу Верхньоторецького, твердить штаб АТО.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали», – повідомляє штаб.

В угрупованні «ЛНР» удень 8 квітня заявили про стабілізацію на лінії фронту. Бойовики цього угруповання заявили, що за минулу добу українські військові здійснили один обстріл із району села Кримське. В угрупованні «ДНР» натомість за той же період нарахували з боку ЗСУ обстріл 21 населеного пункту і звинуватили українських військових у застосуванні артилерії, танків, мінометів, зенітних установок, гранатометів і стрілецької зброї.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.