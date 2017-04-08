Трамп привітав військових США з успішним ударом у Сирії

Президент США Дональд Трамп привітав американських військових із успішним виконанням завдання в Сирії.

«Вітаю наших чудових військових, чоловіків і жінок, за успішне представництво Сполучених Штатів і всього світу в сирійській атаці», – написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter 8 квітня.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент США Дональд Трамп, який виступив після цього удару, вказав, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун раніше цього тижня. «Роки спроб змінити поведінку Асада провалилися, і провалилися драматично», – наголосив Трамп у телезверненні 7 квітня.

Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.

Росія та Іран засудили атаку США, Москва, зокрема, назвала дії американських військових актом агресії.