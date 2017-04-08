Зростання «мінімалки» не вплинуло на ріст цін – Мінсоцполітики

Показник інфляції в березні свідчить про відсутність впливу росту мінімальної зарплати на загальний ріст цін. Про це повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

За цим повідомленням, ціни на споживчому ринку в березні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року – на 3,9%.

«Березневий показник більший за попередні місяці, проте очікуваний і в межах прогнозних розрахунків. За даними Державної служби статистики України, ключові причини загального росту цін – в сезонному рості цін нахліб, мясну і молочну групи продовольства, а також рості тарифів (на електроенергію) і збільшенні акцизів на алкоголь і тютюн», – ідеться у повідомленні.

Разом з тим, знизились ціни на овочі (на 19,2%), суттєво (на 7,3%) подешевшали яйця.

«Звертаємо увагу, що ініціатива Кабінету міністрів України з підвищення мінімальної заробітньої плати, яка вступила в силу з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на ріст цін», – вказує прес-служба Мінсоцполітики.

«Гроші, які сьогодні виплескуються у готівковий обіг у вигляді виплати зарплати,вже й так потрапляли в економіку, але через виплати в «конверті». Тобто додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється», – стверджують фахівці.

З 2017 року в Україні вдвічі зросла мінімальна зарплата. Тепер де-юре роботодавці не можуть платити своїм працівникам менш ніж 3200 гривень.