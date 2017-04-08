Тіллерсон обговорив із Лавровим американський удар по авіабазі в Сирії

Держсекретар США Рекс Тіллерсон зателефонував 8 квітня міністрові закордонних справ Росії Сергієві Лаврову, щоб обговорити американський удар по авіабазі в Сирії. Про це повідомляє офіційний акаунт МЗС Росії у Facebook, Держдепартамент США ще не інформував про цю розмову.

«Лавров підкреслив, що напад (на авіабазу в Сирії – ред.)... створює додаткові загрози для регіональної і глобальної безпеки», – ідеться в повідомленні.

«Міністр також відзначив, що твердження про застосування військами Сирії хімічної зброї в Ідлібі 4 квітня не відповідають дійсності», – повідомляє МЗС Росії і вказує «на необхідність ретельного, безстороннього і професійного встановлення фактів відносної всієї цієї історії».

«Голови зовнішньополітичних відомств домовилися продовжити розгляд стану справ у сирійському врегулюванні при особистій зустрічі», – також інформує МЗС Росії.

12 квітня в Москві очікується зустріч Тіллерсона й Лаврова.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент США Дональд Трамп, який виступив після цього удару, вказав, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун раніше цього тижня. «Роки спроб змінити поведінку Асада провалилися, і провалилися драматично», – наголосив Трамп у телезверненні 7 квітня.

Росія та Іран засудили атаку США, Москва, зокрема, назвала дії американських військових актом агресії.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що розчарований реакцією російського керівництва на ракетні удари США по військово-повітряній базі у Сирії.

«Я розчарований такою реакцією, бо вона засвідчує підтримку Росією режиму, який здійснює такі жахливі напади на свій народ», – сказав він увечері 7 квітня.

Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.