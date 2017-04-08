Щонайменше п’ять людей загинули в Польщі внаслідок імовірного вибуху газу

Щонайменше п’ять людей, серед яких двоє дітей, загинули 8 квітня під час обвалу будинку на півдні Польщі. Імовірною причиною трагедії влада вважає вибух газу.
Чотирьох людей вдалося врятувати з-під завалів і доправити до лікарні в місті Свебоджице. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.
«Я просто була на кухні й смажила ковбасу, коли раптом все стало літали з гуркотом. Мій чоловік досі в руїнах», – цитує телеканал TVP Info жінку, яка вижила після обвалу.
Представник пожежної служби повідомив, що, ймовірно, 15 із 18 жителів будинку були вдома, коли стався обвал.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ