Щонайменше п’ять людей загинули в Польщі внаслідок імовірного вибуху газу

Щонайменше п’ять людей, серед яких двоє дітей, загинули 8 квітня під час обвалу будинку на півдні Польщі. Імовірною причиною трагедії влада вважає вибух газу.

Чотирьох людей вдалося врятувати з-під завалів і доправити до лікарні в місті Свебоджице. Ще одна людина досі вважається зниклою безвісти.

«Я просто була на кухні й смажила ковбасу, коли раптом все стало літали з гуркотом. Мій чоловік досі в руїнах», – цитує телеканал TVP Info жінку, яка вижила після обвалу.

Представник пожежної служби повідомив, що, ймовірно, 15 із 18 жителів будинку були вдома, коли стався обвал.