Трамп повідомив Конгресу США про можливість нових ударів по Сирії

Президент США Дональд Трамп повідомив американському Конгресу про обставини ракетного ударупо Сирії й попередив про можливість нових атак «у міру потреби». Про це йдеться в оприлюдненому 8 квітня листі на ім’я спікера Палати представників Пола Раяна та тимчасового голови Сенату Орріна Хатча.

«Я наказав здійснити цю акцію, щоб погіршити здатність сирійської армії проводити подальші атаки з застосуванням хімічної зброї... тим самим сприяючи стабільності в регіоні і запобігаючи погіршенню нинішньої гуманітарної катастрофи», – пояснив мотиви свого рішення президент США.

Далі в листі він вказав, що Сполучені Штати «вживатимуть додаткових заходів, у міру потреби і доцільності, переслідуючи свої важливі національні інтереси».

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент США Дональд Трамп, який виступив після цього удару, вказав, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун раніше цього тижня. «Роки спроб змінити поведінку Асада провалилися, і провалилися драматично», – наголосив Трамп у телезверненні 7 квітня.

Росія та Іран засудили атаку США. Москва, зокрема, назвала дії американських військових актом агресії.

Союзники Вашингтона у НАТО і в регіоні висловили підтримку діям США у Сирії.