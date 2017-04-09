Бойовики на Донбасі за добу 59 разів порушили перемир'я – штаб

За добу на Донбасі підтримувані Росією бойовики здійснили 59 обстрілів позицій Збройних сил України, повідомляє штаб української воєнної операції.

Найінтенсивніший вогонь вівся у Широкині і Водяному на Приморському (Маріупольському) напрямку. За повідомленням штабу, там застосовані міномети, великокаліберні кулемети і автоматичні гранатомети. Також протягом доби були обстріляні Мар'їнка, Новогригорівка, Новотроїцьке, Березове, опорні пункти поблизу Красногорівки, Гнутового та Павлополя, де вогонь вівся з гранатометів, великокаліберних кулеметів, БМП та протитанкових гранатометів.

На Донецькому напрямку під обстріл потрапили Верхньоторецьке, Піски, Авдіївка, Опитне, Троїцьке, Новогродське, Луганське, Кам'янка і район шахти Бутівка (Донецьк). Вогонь вівся з БТР, мінометів, протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку під обстріл з автоматичних гранатометів потрапила Новоолександрівка, зі стрілецької зброї обстріляні опорні пункти поблизу Донця.

В результаті обстрілів поранень зазнали четверо військових, повідомляє штаб АТО.

Проросійські незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» інформують, відповідно, про 52 і 2 випадки порушення режиму тиші з боку ЗСУ, луганські сепаратисти також повідомляють про поранення цивільного.

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 березня домовилися про перемир’я на Донбасі з 1 квітня. Проте обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і бойовики заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.