Тріумфальна ніч українського боксу: у США здобули перемогу троє українських боксерів

Одразу троє українських боксерів здобули перемогу на вечорі боксу в американському місті Оксон-Хілл.

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-раундовому поєдинку за очками. Для Усика ця перемога стала 12-ю на професійному рингу та другою в США.

Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в бою проти американця Джейсона Соси, здобувши перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

А призер Олімпійських ігор з боксу, напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, відправивши його в нокаут у третьому раунді.

12-й раунд Усика

Самі бої у США відбулися 8 квітня, в Україні початок трансляції припав приблизно на 5-у ранку 9 квітня.

Поєдинки українців у рамках вечора професійного боку транслював один із найпрестижніших телеканалів у США – HBO. Цю подію в американських медіа називають історичною, адже ще ніколи в історії американський телеканал не транслював поєдинки одразу трьох українських боксерів. Квитки на поєдинки були розпродані заздалегідь.

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