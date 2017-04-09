У Південній Осетії сепаратисти проводять «вибори» і «референдум» про зміну назви регіону

У сепаратистському регіоні Південна Осетія 9 квітня проходять організовані де-факто владою «президентські вибори». Разом із ними сепаратисти, які контролюють регіон, планують провести референдум щодо його перейменування із «республіки Південна Осетія» у «державу Аланія».

Кандидатами на «президентський» пост є чинний керівник сепаратистського утворення Леонід Тібілов, «спікер парламенту» Анатолій Бібілов і співробітник «Комітету держбезпеки» Південної Осетії Алан Гаглоєв.

Євросоюз і США заявили, що не визнаватимуть результати «президентських виборів», відповідні заяви оприлюднили Європейська служба зовнішніх справ та Державний департамент США. «Європейський союз укотре заявляє про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії в рамках її міжнародно визнаних кордонів», – наголосили у ЄС. «Наша позиція щодо Абхазії і Південної Осетії чітка і послідовна. Ці регіони є невід’ємною частиною Грузії», – йдеться у заяві виконувача обов’язків речника Держдепартаменту США Марка Тонера.

Грузія вважає і Абхазію, і Південну Осетію територіями, окупованими Росією. Після російсько-грузинської війни 2008 року Росія визнала односторонньо самопроголошену «незалежність» Південної Осетії й Абхазії і зберегла там тисячі військовослужбовців. Більшість країн світу натомість таку «незалежність» не визнають.