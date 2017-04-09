Міністр оборони Британії: Росія відповідальна за кожну смерть у хімічній атаці в Сирії

Міністр оборони Великої Британії Майкл Феллон звинуватив Росію «у кожній цивільній смерті» під час хімічної атаки в Сирії. Про це він сказав британському виданню Sunday Times. Феллон наголосив, що Кремль відповідальний за хімічну атаку як «покровитель» режиму Башара Асада.

Раніше міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон скасував візит до Москви , запланований на 10 квітня.

Уночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході Сирії. Президент США Дональд Трамп, який виступив після цього удару, вказав, що це була реакція на застосування режимом президента Сирії Башара Асада хімічної зброї в місті Хан-Шейхун минулого тижня.