США посилають авіаносець до Корейського півострова

Військово-морські сили США посилають ударну групу кораблів, у складі якої атомний авіаносець «Карл Вінсон», до Корейського півострова. Як заявив представник Тихоокеанського командування США Дейв Бенхем, завдання ударної групи – «підтримувати боєготовність і військову присутність в західній частині Тихого океану».

Інший чиновник ВМС США повідомив, що ударна група рухається з Сингапуру до Корейського півострова через стурбованість північнокорейською збройною програмою.

За словами Бенхема, Північна Корея залишається проблемою номер один в регіоні «через свою безрозсудну, безвідповідальну і дестабілізуючу програму випробувань ракет і прагнення до володіння ядерною зброєю».

Північна Корея неодноразово випробування балістичні ракети в порушення резолюцій Організації Об'єднаних Націй, останнє таке випробування відбулось на початку квітня.

Під час телефонної розмови 8 квітня президент США Дональд Трамп і лідер Південної Кореї Хван Ге Ан засвідчили, що залишаться у тісному контакти щодо питання Північної Кореї. США зберігають значний військовий контингент в Південній Кореї з 1953 року, з часу закінчення корейської війни.