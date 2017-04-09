Апеляційний суд залишив у силі вирок екс-бійцю батальйону «Крим»

Апеляційний суд Вінницької області відхилив скаргу кримчанина, екс-бійця добровольчого батальйону «Крим» Рідвана Абілєва, якого СБУ звинувачує в організації незаконного переміщення мігрантів через державний кордон України, і залишив у силі вирок суду першої інстанції – 7 років позбавлення волі. Про це повідомляють Крим.Реалії.

«Вирок вступив в законну силу», – повідомив адвокат Абілєва Володимир Саушкін. Він додав, що його клієнт має намір подавати касаційну скаргу. Захист Абілєва наполягає, що звинувачення базувалося на неякісному аудіозапису допиту одного з громадян Росії, якого, на думку слідства, Абілєв переправив через українсько-польський кордон. За словами адвоката, Абілєв залишається в слідчому ізоляторі Вінниці.

СБУ звинуватила 30-річного екс-бійця добровольчого батальйону «Крим» в організації незаконного переміщення мігрантів через державний кордон України. До оголошення вироку він перебував на волі під заставою в 121 тисячу гривень. Абілєв не має статусу учасника бойових дій, проте відомо, що він брав участь в АТО на території Донецької області.

Добровольчий батальйон «Крим», сформований з кримських татар, брав участь в бойових діях на сході України в 2014 – 2015 роках, а потім був розформований.