Фігурантам бахчисарайської справи «Хізб ут-Тахрір» на місяць продовжили арешт

Суд в окупованому Росією Криму продовжив на місяць термін арешту фігурантам бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Про це 9 квітня в коментарі Крим.Реалії заявив адвокат Еміль Курбедінов.

«Судове засідання проходило одночасно по всіх затриманих, всі четверо обвинувачених перебували в клітці. Обвинувачення представило якісь оперативні дані, що на території (материкової – ред.) України ці люди визнані політв'язнями. Сторона звинувачення стверджує, що це є підстави не відпускати їх, тому що Україна сприятиме переміщенню обвинувачених на свою територію», – заявив Курбедінов.

Адвокат додав, що протягом трьох днів буде підготована апеляційна скарга.

Суд проходив в закритому режим і на нього не пустили нікого, крім адвокатів.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також в місцевому кафе. В результаті були затримані четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров та Енвер Мамутов. Вони були затримано ФСБ за підозрою в участі в організації «Хізб ут-Тахрір», що визнана в Росії терористичною.

Представники Міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламській халіфат, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році. Цю заборону Москва поширює і на територію України в окупованому Криму.

Раніше фігурантам ялтинської «справи «Хізб ут-Тахрір» Мусліму Алієву, Рефату Алімову, Енверу Бекірову, Арсену Джеппарову, Емір-Усеїну Куку і Вадиму Сіруку суд продовжив арешт на два місяці, до 8 червня.