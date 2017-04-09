Швеція: поліція затримала другого підозрюваного до наїзду на людей у Стокгольмі

Поліція Швеції повідомила про арешт другого підозрюваного у причетності до наїзду на пішоходів у Стокгольмі 7 квітня. Як передає Reuters, чоловіка було затримано за підозрою «у меншій мірі». Кого саме затримали поліція не вказує.

Крім того, за даними правоохоронців, принаймні п’ятеро осіб у справі, які можуть бути важливими для розслідування, перебувають нині під вартою.

Щодо головного підозрюваного – 39-річного вихідця із Узбекистану – поліція повідомила про його симпатії до екстремістських організацій, зокрема угруповання «Ісламська держава». З’ясувалося також, що йому було відмовлено у праві на постійне проживання в Швеції, а також, що йому загрожувала депортація.

7 квітня вантажний автофургон таранив людей на людній пішохідній вулиці в центрі Стокгольма, а потім врізався в будівлю універмагу. Загинуло 4 людини (двоє громадян Швеції, один британець та один бельгієць), ще 15 людей були поранені. Як повідомила поліція, за підозрою у вчиненні атаки затримали вихідця з Узбекистану, у якого, за даними силовиків, могли бути спільники.