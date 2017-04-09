Путін і Роугані засудили «агресивні» дії США щодо Сирії

Президенти Росії та Ірану Володимир Путін і Хасан Роугані засудили «агресивні» дії США щодо Сирії. Як йдеться у повідомленні кремля з посиланням на телефонну бесіду обох президентів,

Як йдеться у повідомленні від 9 квітня, Путін і Роугані «наголосили на неприпустимості агресивних дій США проти суверенної держави через порушення міжнародного права».

Повідомляється також, що Путін і Роугані закликали до «об’єктивного, неупередженого» розслідування інциденту і висловили готовність поглибити співпрацю в боротьбі з тероризмом, заявив Кремль.

Іранська сторона наразі не коментувала розмову Роугані з Путіним.

Заява російського та іранського президентів з’явилася після того, як 7 квітня США десятками крилатих ракет уразили сирійську авіабазу у відповідь, як заявили у Вашингтоні, на застосування смертельної хімічної зброї проти цивільних з боку уряду президента Башара Асада.

Росія та Іран – головні союзники Асада – рішуче засудили атаку, тоді як союзники Вашингтона висловили підтримку діям США.