США наполягатимуть на виконанні Росією зобов’язань про ліквідацію хімічної зброї у Сирії – Тіллерсон

Державний секретар США Рекс Тіллерсон повідоми, що звернеться до влади Росії із закликом виконати зобов’язання про ліквідацію хімічної зброї у Сирії. Про це Тіллерсон сказав в інтерв’ю телеканалу ABC 9 квітня.

Тіллерсон зазначив, що наполягтиме на зустрічі у Москві 11 квітня, аби Росія «виконала зобов’язання перед міжнародним співтовариством, коли погодилась стати гарантом ліквідації хімічної зброї у Сирії».

Крім того, Тіллерсон планує наголосити, що Росія не перешкоджала своєму сирійському союзнику у використанні хімічної зброї.

Якщо Сирія надалі здійснить хімічні атаки, то це, попередив держсекретар США, «буде, очевидно, дуже шкідливим для відносин США і Росії».

7 квітня США десятками крилатих ракет уразили сирійську авіабазу Шейрат у відповідь, як заявили у Вашингтоні, на застосування смертельної хімічної зброї проти цивільних з боку уряду президента Башара Асада.

Росія та Іран – головні союзники Асада – рішуче засудили атаку, тоді як союзники Вашингтона висловили підтримку діям США.