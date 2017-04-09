Від початку доби на Донбасі бойовики стріляли 18 разів – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години неділі здійснили 18 обстрілів на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

«Поблизу Маріуполя вогнем мінометів калібру 120 міліметрів та гранатометів ворог накривав захисників Новотроїцького. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів бив по оборонцях Водяного. А захисників Широкиного, Гнутового та Талаківки обстріляв зі стрілецької зброї. По опорних пунктах наших військ під Новогригорівкою гатив з озброєння БМП», – повідомили у штабі.

За даними українських військових, під обстріли проросійських сепаратистів також потрапили території поблизу Авдіївки, Луганського, Зайцева, Новотошківки, Кримського.

«Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму «тиші» і вогонь у відповідь не відкривали», – додали у штабі АТО.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в обстрілах у неділю селища міського типу Донецький. Також луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона стягує до лінії розмежування важке озброєння. В угрупованні «ДНР» завили, що ЗСУ обстріляли 9 квітня околиці донецька, через що знеструмлені декілька сіл.

29 березня Тристороння контактна група оголосила про нові домовленості про перемир’я – з 1 квітня. Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли на лінії зіткнення на Донбасі тривають. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.